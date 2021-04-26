В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Чернобыльской зоне отчуждения обновляются основные трассы, кроме того, в планах построить современный КПП с музеем и создать места отдыха, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций", - написал Тимошенко в фейсбуке в понедельник после предоткрытия мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие" в павильоне №1 Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

"Количество туристов за последние три года возросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство", - отметил он.

Говоря о выставке "Чернобыль. Путешествие", Тимошенко сказал, что благодаря современным технологиям, прямо в павильоне №1 можно попасть в саму зону отчуждения и даже исследовать ее.

По его словам, также там множество видео, архивных фотографий, можно послушать человеческие истории, записать свои собственные мысли и переживания в видео- или аудиоформате.

"Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок", - сказал Тимошенко.

Выставка "Чернобыль. Путешествие" будет доступна посетителям после смягчения карантинных ограничений.