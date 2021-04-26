В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Чернобыльской зоне отчуждения обновляются основные трассы, кроме того, в планах построить современный КПП с музеем и создать места отдыха, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития. В Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций", - написал Тимошенко в фейсбуке в понедельник после предоткрытия мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие" в павильоне №1 Национального комплекса "Экспоцентр Украины".
"Количество туристов за последние три года возросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство", - отметил он.
Говоря о выставке "Чернобыль. Путешествие", Тимошенко сказал, что благодаря современным технологиям, прямо в павильоне №1 можно попасть в саму зону отчуждения и даже исследовать ее.
По его словам, также там множество видео, архивных фотографий, можно послушать человеческие истории, записать свои собственные мысли и переживания в видео- или аудиоформате.
"Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок", - сказал Тимошенко.
Выставка "Чернобыль. Путешествие" будет доступна посетителям после смягчения карантинных ограничений.
Чернобыльская авария
26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции. ЧАЭС расположена на Украине вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева.
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому числу погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.