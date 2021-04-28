Израиль сообщил о двух неудавшихся запусках ракет с территории Сектора Газа

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля сообщила, что из Сектора Газа были осуществлены две неудачные попытки запуска ракет в сторону Израиля.

"Террористы в Газе только что выпустили 2 ракеты в сторону Израиля. Обе ракеты взорвались в Газе", - сообщили израильские военные в своем твиттере.

Terrorists in Gaza just fired 2 rockets toward Israel. Both rockets exploded inside Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) April 27, 2021

Ранее израильские СМИ сообщили, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, были слышны в кибуце Кисуфим, расположенном на юге Израиля рядом с Сектором Газа.