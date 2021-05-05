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Мирный житель погиб и двое ранены в результате атаки Израиля по Латакии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Жертвой израильского авиаудара по участку близ сирийских городов Латакия и Тартус стал мирный житель, сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

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Кроме того, два мирных жителя получили ранения, сообщают сирийские СМИ.

Ранее САНА сообщило, что сирийские средства ПВО активизировались над Латакией и Тартусом в ответ на предполагаемые израильские авиаудары во вторник вечером. Серия взрывов была слышна недалеко от сирийского города Латакия на побережье Средиземного моря.

По данным СМИ, удары были направлены на гражданский склад пластиковых изделий. Первоначальные сообщения и видеозапись с места происшествия указывали на то, что в этом районе вспыхнул крупный пожар.

Сирия Израиль Латакия

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