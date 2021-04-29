В госдепе пообещали ответить РФ в случае закрытия "Радио Свободная Европа"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США ответят России, если она будет пытаться добиться закрытия радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), заявил на брифинге в четверг представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Если российское руководство продолжит действовать таким образом, чтобы принудительно закрыть "Радио Свободная Европа", мы ответим", - заявил Нед Прайс.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США делают все, что могут, чтобы помочь "Радио Свободная Европа". Он отметил, что обсудил трудности радиостанции с российской стороной.

В апреле ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", представляющее в России медиакорпорацию "РСЕ/РС" (внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), обратилось в Страсбургский суд с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам за отсутствие маркировки "иноагент" на материалах её проектов.

По данным "РСЕ/РС", с 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 млн рублей.

7 апреля в пресс-службе Роскомнадзоре сообщили, что Тверской суд Москвы вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы ООО "РСЕ/РС" и оставил в силе постановления мирового судьи о штрафах по 20 протоколам на сумму 5,5 млн руб., которые теперь необходимо погасить в течение 60 дней.