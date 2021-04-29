Киргизия усилит военное присутствие на границе с Таджикистаном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженное противостояние на киргизско-таджикской государственной границе продолжается, киргизская сторона усиливает военное присутствие на границе, сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии в четверг.

В ведомстве заявили, что местность "Головной", расположенная в Баткенском районе Баткенской области Киргизии, находится под полным контролем киргизской стороны.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран произошла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 31 человек, один погиб.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.