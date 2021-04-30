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Махмуд Аббас заявил о переносе выборов в Палестине

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не будет организовывать выборы до тех пор, пока Израиль не разрешит их проведение в Иерусалиме.

"Мы решили отложить выборы, так как Израиль не предоставил гарантий по поводу голосования в Иерусалиме", - сказал Аббас, высказывания которого приводят ближневосточные СМИ.

По его словам, в Израиле объяснили, что не могут сейчас принять решение по палестинским выборам в Иерусалиме, так как из-за политического кризиса нынешнее израильское правительство занимается только текущими делами и не принимает стратегических решений.

"Однако когда речь заходит, к примеру, о строительстве новых еврейских поселений, оказывается, что в Израиле правительство очень даже работает", - добавил палестинский лидер.

Планировалось, что парламентские выборы на палестинских территориях пройдут 22 мая, а президентские - 31 июля.

Махмуд Аббас Палестина Израиль

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