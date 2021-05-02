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Палестинцы вышли на акцию против решения властей об отсрочке выборов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Сотни палестинцев в воскресенье приняли участие в акциях протеста в ответ на решение главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса отсрочить проведение выборов, сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.

По его данным, манифестации прошли как на западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа.

Ранее на этой неделе Аббас заявил, что не будет организовывать выборы до тех пор, пока Израиль не разрешит их проведение в восточной части Иерусалима.

Планировалось, что парламентские выборы на палестинских территориях пройдут 22 мая, а президентские - 31 июля.

сектор Газа Махмуд Аббас ПНА Палестина Израиль

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