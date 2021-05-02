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Экипаж Crew Dragon-1 выбрался из спускаемого аппарата

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Четверых членов экипажа американского многоразового космического корабля Crew Dragon-1 после приводнения достали из спускаемого аппарата, сообщило НАСА.

"По их словам, они чувствуют себя хорошо", - отметили в агентстве.

Спускаемая капсула корабля с астронавтами НАСА Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась в 02:57 по времени Восточного побережья США (09:57 по Москве) в Мексиканском заливе к югу от города Панама-сити (штат Флорида).

В районе посадки, где капсула спускалась на парашютах, ее ожидало специальное поисково-спасательное судно GO Navigator, которое подняло ее на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon-1 был извлечен его экипаж. На судне астронавты прошли предварительный медицинский осмотр и затем были отравлены вертолетом на берег.

По данным НАСА, после пересадки на самолет астронавты вылетят в Хьюстон.

Экипаж Crew Dragon-1 проработал на МКС полгода. Это был первый регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с НАСА.

Crew Dragon-1 НАСА МКС Мексиканский залив

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