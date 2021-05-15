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Тральщик "Иван Антонов" покинул состав эскадры РФ в Средиземном море

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" завершил выполнения задач в составе российской эскадры в Средиземном море, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Отмечается, то встреча корабля в Севастополе состоится 20-21 мая.

В феврале Черноморский флот РФ сообщал, что тральщик "Иван Антонов" был направлен в Средиземное море для пополнения постоянной оперативной группировки Военно-морского флота России.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Как сообщали ранее в пресс-службе ЧФ, в ее составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

Иван Антонов Средиземное море ВМФ РФ Черноморский флот

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