Госсекретарь США обсудил с премьером Чехии ситуацию вокруг России

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Энтони Блинкен в воскресенье провел телефонный разговор с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, в ходе которого заявил о поддержке со стороны США в противостоянии Чехии действиям России.

"Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня говорил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Он сделал упор на солидарности США с Чехией в том, что касается ее мужественного ответа на российскую подрывную и смертоносную деятельность на чешской земле", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье от имени представителя госдепа США Неда Прайса.

Блинкен и Бабиш сошлись во мнении, что необходимо продолжать "поддерживать единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России", отмечается в пресс-релизе.

По мнению собеседников, "решение Чехии вывести "Росатом" из тендера на АЭС "Дукованы" и значительно сократить присутствие российской разведки в Праге усилило безопасность Чешской республики и всего альянса НАТО".

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Также прозвучали обвинения в адрес России в причастности к взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также власти Чехии объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Несколько стран, включая Словакию, Литву, Латвию и Эстонию, из солидарности с Чехией также выслали российских дипломатов.

Между тем 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил об отсутствии данных, свидетельствующих о присутствии "российских агентов" в районе Врбетице в момент взрыва.