Госдеп заявил, что США и Иран могут вернуться к выполнению обязательств по СВПД

Вашингтон не исключает достижения согласий с Тегераном по совместному возвращению к СВПД в ближайшие недели

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - У Вашингтона и Тегерана есть возможность для достижения сделки по возвращению к обязательствам по СВПД до проведения президентских выборов в Иране 18 июня, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа США.

"Мы думаем, это возможно, поскольку это не высшая математика. Это не создание новой сделки. Это восстановление той сделки, которую подрывали на протяжении последних нескольких лет. Так что, безусловно, заключить сделку до выборов в Иране возможно ", - цитирует издание слова представителя госдепа.

Как говорится в сообщении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством, представитель госдепа назвал возможным "совместное возращение к обязательствам в следующие несколько недель или понимание того, каким должно быть совместное возвращение к обязательствам". При этом он отметил, что "только время покажет", насколько вероятен такой расклад событий.

Представитель госдепа подчеркнул, что в случае, если Иран не готов вернуться к соблюдению обязательств по СВПД, "администрация Байдена будет разбираться с ситуацией и сделает все возможное, чтобы Иран не приобрел ядерное оружие".

"Мы подготовлены и к такому раскладу событий. Но сценарий, который мы предпочитаем, который, как мы полагаем, отвечает нашим интересам и, по нашему мнению, отвечает интересам Ирана, состоит в том, чтобы вернуться к взаимному согласию. И это то, что мы планируем в этом раунде (переговоров по СВПД - ИФ)", - заявил высокопоставленный представитель госдепа.

Он добавил, что Тегеран выдвинул требования, которые, по мнению США, "выходят за рамки того, что должно произойти, чтобы США вернулись к соблюдению" СВПД. Представитель госдепа добавил, что в Иране также "еще не согласились с шагами, которые им было бы необходимо предпринять", чтобы вернуться к соблюдению обязательств по ядерной сделке. Ближневосточные СМИ в свою очередь сообщают, что в госдепе признали возможность достигнуть соглашения до иранских выборов при условии, что Тегеран примет соответствующее политическое решение.

Ранее в четверг постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов написал он в твиттере, что очередной раунд переговоров в Вене по возвращению США и Ирана в СВПД, начинающийся в пятницу, может стать заключительным. О том, что следующий этап переговоров начнется 7 мая, Ульянов сообщил в твиттере несколько дней назад.

Цель переговоров в Вене - согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению СВПД - соглашения по атому между Ираном и международными посредниками.