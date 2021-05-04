База с американскими военными подверглась обстрелу в Ираке

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По иракской базе "Айн-Асад", где базируются военнослужащие США и другие иностранные силы, во вторник было выпущено не менее двух ракет, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на иракских военных.

В результате обстрела базы, расположенной на западе Ирака, никто не пострадал.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

"Аль-Арабийя" напоминает, что США ранее обвиняли вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, в регулярных обстрелах американских войск в Ираке.