ЕС начал поставку COVID-вакцин в страны Балканского полуострова

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз приступил к поставкам вакцин Pfizer-BioNTech против коронавируса COVID-19 в Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию и Албанию, сообщает Associated Press (AP).

"Доставка вакцин подтверждает наше постоянное стремление оказывать поддержку, как мы делаем это с момента начала пандемии", - цитирует АР комиссара ЕС по политике соседства и расширения Оливера Вархели, который находится в регионе с официальным визитом.

Отмечается, что количество вакцин, поставленных ЕС на Балканы, превосходит объемы поставок по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX из-за нехватки препаратов.

Ожидается, что Евросоюз поставит в регион 651 тыс. доз вакцин: на инициативу Еврокомиссия раньше одобрила выделение 70 млн евро.

Ранее Еврокомиссия объявила о создании механизма Team Europe ("Команда Европа") для распределения вакцин, которыми государства ЕС делятся со странами-партнерами. Это должно позволить поставить партнерам около 2,3 миллиарда доз, выделенных им в рамках Стратегии ЕС по вакцинам. Особое внимание будет уделено странам Западных Балкан, Восточного, Южного соседства ЕС и Африке.