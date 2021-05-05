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Трое детей погибли при нападении на детский сад в Бразилии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пять человек погибли после того, как 18-летний подросток с мачете напал на детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис, сообщает BBC News со ссылкой на полицию штата Санта-Катарина.

Среди жертв - трое маленьких детей, которым, как сообщалось, не исполнилось и двух лет, и два сотрудника.

Около 30 детей находились в здании на момент инцидента. Большего количества жертв ужалось избежать благодаря тому, что воспитатели заперлись с детьми в классных комнатах. После нападения злоумышленник попытался покончить с собой, но его нейтрализовали оказавшиеся поблизости жители. На данный момент он находится в больнице.

В связи с произошедшим в штате Санта-Катарина объявлен трехдневный траур.

Бразилия

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