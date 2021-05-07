Шестиклассница устроила стрельбу на территории школы в штате Айдахо
Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ученица шестого класса принесла пистолет в школу города Ригби (штат Айдахо) и открыла огонь, сообщает BBC News.
Девочка ранила двух школьников и сотрудника школы. По словам официальных лиц, их жизни ничто не угрожает.
Учительница сумела обезоружить девочку и задержать до приезда полиции, сообщили власти. Мотив действий школьницы пока не установлен.
Инцидент расследуется ФБР и местными правоохранительными органами.