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Шестиклассница устроила стрельбу на территории школы в штате Айдахо

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ученица шестого класса принесла пистолет в школу города Ригби (штат Айдахо) и открыла огонь, сообщает BBC News.

Девочка ранила двух школьников и сотрудника школы. По словам официальных лиц, их жизни ничто не угрожает.

Учительница сумела обезоружить девочку и задержать до приезда полиции, сообщили власти. Мотив действий школьницы пока не установлен.

Инцидент расследуется ФБР и местными правоохранительными органами.

США Айдахо

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