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Президент Киргизии отправил в отставку правительство

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ "О кабинете министров Кыргызской Республики", нынешний состав правительства считается ушедшим в отставку, сообщает в среду его пресс-служба.

По ее данным, Конституцией Киргизии, принятой референдумом 11 апреля, устанавливается президентская форма правления, новый порядок формирования органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

"Глава государства, принимая во внимание, что правительство Киргизии считается ушедшим в отставку, постановил преобразовать правительство в кабинет министров. Кабинет министров Киргизии считается правопреемником правительства", - отметили в пресс-службе.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее в среду президент Киргизии Садыр Жапаров подписал новую Конституцию, принятую на референдуме 11 апреля.

Киргизия Садыр Жапаров

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