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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04Заразились
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Гражданам Сербии предложили по 25 евро за прививку от коронавируса

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Граждане Сербии от 16 лет и старше, которые уже привились от COVID-19 или собираются получить первую дозу до 31 мая, смогут получить от государства по 3000 сербских динаров (примерно 25 евро), заявил в эфире Pink-TV президент страны Александр Вучич.

По его словам, он обсудил эту проблему с премьером Аной Брнабич. Одобрит ли это решение правительство, пока неясно.

Президент объяснил, что дискриминация тех, кто не хочет прививаться, недопустима, хотя он лично и считает отказ от вакцинации безответственным и эгоистичным решением. Поэтому он предложил выделить дополнительные средства для поддержки тех, кто привился.

Хроника коронавируса. Май.

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