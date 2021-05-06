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Президент Киргизии прибыл в пограничную с Таджикистаном область страны

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в граничащую с Таджикистаном область страны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Жапаров с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область. Глава государства посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на киргизско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями", - говорится в сообщении.

Ранее правительственные делегации Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации государственной границы по итогам совместного заседания объявили о мерах, которые они предпримут для урегулирования конфликтной ситуации между странами.

В частности, стороны согласились использовать для описания некоторых участков проектной линии границы документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года. Топографическим рабочим группам поручено описать проектную линию таджикско-киргизской границы на этих участках с 5 по 9 мая 2021 года.

28 апреля на киргизско-таджикском участке госграницы на водозаборе "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района одноименной области Киргизии произошла стычка между местными жителями двух стран с применением огнестрельного оружия. На следующий день конфликт перерос в вооруженное столкновение между военными двух стран.

Перестрелки в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии между военными Киргизии и Таджикистана продолжались 30 апреля и 1 мая. В ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны пострадали 189 человека, 36 погибли. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. Жертвами столкновений со стороны Таджикистана стали 19 граждан, 88 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Хроника 29 апреля – 06 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан Садыр Жапаров

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