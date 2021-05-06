Российские военные обеспокоены увеличением контингента США в Сирии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российские военные обеспокоены увеличением интенсивности воздушных перевозок грузов военного назначения и наземных перемещений колонн боевой техники сил коалиции, возглавляемой США, в восточных районах САР.

"Сирия способна самостоятельно справиться с террористическими ячейками на своей территории. Присутствие воинских контингентов стран коалиции в стране является незаконным и противоречит нормам международного права", - заявил на брифинге в четверг вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

Он считает, что действия американского командования в Заевфратье на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации наносят серьезный ущерб перспективам политического урегулирования.

Ранее посольство России в Вашингтоне назвало незаконным военное присутствие США в Сирии. Дипломаты добавили, что "у США нет никакого права критиковать законные действия Вооруженных сил России, которые находятся в Сирии по приглашению правительства страны". Сообщение стало ответом на утверждения и. о. генерального инспектора Пентагона Шона О'Доннелла о том, что действия российских военных на северо-востоке Сирии нарушают механизм деконфликтинга.