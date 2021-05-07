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В ЕС заявили, что не будут зеркально реагировать на все действия РФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз не намерен отвечать зеркально на все недружественные шаги России, в своих решениях он будет исходить, прежде всего, из собственных интересов, заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

"Не дело Евросоюза принимать решения по действиям президента России, российского правительства. Мы реагируем на эти решения, когда видим, что они угрожают нашей безопасности и благосостоянию или усиливают авторитарный подход российского руководства и рано или поздно обернутся против нас в той или иной форме", - сказал собеседник СМИ, комментируя на условии анонимности в пятницу в Брюсселе повестку предстоящего 10 мая Совета ЕС по иностранным делам, который будет обсуждать действия России.

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Он отвечал на вопрос, как выйти из логики взаимного наращивания санкционных мер между ЕС и РФ, в котором, в частности, упоминались последние контрсанкции России, включившей в "черный список" председателя Европарламента Давида Сассоли и зампреда Еврокомиссии Веру Юрову.

"Выйти из этой логики очень просто... Мы не будем отвечать автоматически, не будем отвечать на то или иное решение. Мы всегда будем поступать как субъекты внешней политики. Мы будем принимать наши собственные решения после того, как определим, какие из них будут наилучшими", - продолжил функционер ЕС.

Он обосновал поведение России тем, что "ухудшается обстановка в России, и ухудшается отношение России к ЕС". Евросоюз не намерен дать вовлечь себя в такую логику, подчеркнул европейский чиновник.

По его словам, "все более агрессивные" действия России будут рассматриваться на Совете ЕС, но не планируется обсуждать новые санкции и поднимать вопрос о высылке дипломатов. Все это требует анализа, добавил функционер ЕС.

Отвечая на вопрос, он пояснил также, что государства-члены ЕС пока не обсуждают дополнительный режим санкций против действий, связанных с коррупцией, как это предлагал Европейский парламент в своей последней резолюции по России.

Евросоюз

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