Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Москва не оставит без ответа возможные новые санкции Брюсселя, предупредил глава МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Москва не оставит без ответа возможные новые антироссийские санкции Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров; по его словам, ЕС, угрожающий России новыми ограничениями, обуреваем ощущениями "вседозволенности и непогрешимости" и "манией полной безнаказанности".

"Эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза, другие западные страны, включая Соединенные Штаты, конечно, продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады против России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором, без каких-либо оснований и нелегитимно", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя заявления Еврокомиссии о возможности ответа на российские ограничительные меры против ЕС.

Министр отметил, что Россия "четко сказала, что объявила персонами нон грата тех людей в евросоюзовских структурах и в ряде стран-членов Евросоюза, которые принимали решающее участие в очередной волне санкций против наших официальных лиц, включая парламентариев".

"То, что Евросоюз заявил о нелегитимности и отсутствии международно-правовой основы наших действий, означает лишь одно: Евросоюз считает, что ему все дозволено. Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я начинаю думать, что помимо ощущения вседозволенности и непогрешимости, Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией - имею в виду полную безнаказанность. Мне кажется, это путь тупиковый", - сказал глава МИД РФ.

"Это не наш выбор. Если вы просто ознакомитесь со статистикой всего, что происходило после марта 2014 года, вы убедитесь в том, кто начал эту череду санкций, и в чем заключается причина, по которой мы не можем не отвечать на эту враждебность", - подчеркнул Лавров.

"Санкционная война" Москвы и Брюсселя

МИД РФ 30 апреля объявил, что запрет на въезд на российскую территорию вводится в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. Санкции коснулись председателя Европарламента Давида Сассоли, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, председателя национального совета Латвии Иварса Аболиньша, директора центра государственного языка Латвии Мариса Балтиньша и главы языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 1 мая заявил, что Евросоюз считает решение российских властей запретить восьми гражданам стран ЕС въезд в РФ "неприемлемым".

"Действия России не помешают Европейскому союзу продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право, а также привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека. Это решение, прямо направленное против Европейского союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно", - говорилось в опубликованном Брюсселем заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам.

В совместном заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли отмечалось, что ЕС "оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение властей России".