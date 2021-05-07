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Главы МИД стран ЕС обсудят Россию 10 мая

25 мая это сделают лидеры государств Евросоюза

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам 10 мая планирует обсудить темы, связанные с действиями России, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Россия все больше отдаляется от Европы, от Европейского союза не только в своих действиях, но также и в законодательстве и отношениях со своими соседями", - сказал собеседник СМИ в пятницу, комментируя на условии анонимности предстоящую повестку заседания Совета ЕС по иностранным делам 10 мая.

Он отметил, что в последнее время в политическом лексиконе России появился термин "недружественные страны", что "несовместимо с дипломатической практикой.

По его словам, в ЕС ожидают подробностей этой инициативы. Он заявил, что указ о "недружественных странах" противоречит международному праву.

"Как будем реагировать на это? А как можно реагировать на незаконные действия? Попытки разделить Евросоюз обречены на провал. Чем больше агрессии в отношении ЕС, тем Евросоюз сплоченнее", - сказал собеседник журналистов.

Он напомнил, что недавние решения российской стороны, в частности, ее контрсанкции против граждан ЕС, повлекли за собой вызовы послов РФ во внешнеполитические ведомства ряда стран ЕС и институты Евросоюза.

Функционер ЕС также отметил обеспокоенность Брюсселя состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, министры иностранных дел на заседании Совета ЕС 10 мая подтвердят солидарность с Чехией, в отношении которой, по его словам, Россией были предприняты незаконные действия.

Более подробно отношения с Россией, добавил он, будут обсуждаться лидерами стран ЕС на их саммите 25 мая.

ЕС Чехия Алексей Навальный

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