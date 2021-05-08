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Европейский социальный саммит определил главные цели ЕС до 2030 года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза на социальном саммите в Порту определили три основных цели на период до 2030 года в рамках плана действий по социальным правам.

Цели предусматривают:

- 78% граждан ЕС в возрасте 20-64 лет должны иметь работу;

- не менее 60% всех взрослых должны ежегодно участвовать в мероприятиях непрерывного обучения;

- уменьшить число людей, находящихся под угрозой бедности или социального исключения, минимум на 15 млн, в том числе не менее 5 млн детей.

Такое обязательство было взято в Порту председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского парламента Давидом Сасоли, председательствующим в Совете ЕС премьер-министром Португалии Антониу Кошту, европейскими социальными партнерами и организациями гражданского общества.

На совместной пресс-конференции по итогам этого форума в пятницу вечером фон дер Ляйен, Сассоли и Кошту пообещали сделать все возможное, чтобы построить "более инклюзивную и социальную Европу".

Как заявила глава Еврокомиссии, "социальные цели Европы должны идти рука об руку с ее экологическими и цифровыми целями".

"Мы хотим приблизиться к полной занятости, чтобы больше европейцев имели доступ к нужным им компетенциям, и обеспечить равные возможности для всех европейцев в более цифровой и устойчивой экономике", - сказала фон дер Ляйен.

ЕС

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