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В Евросоюзе заявили, что предстоящий в мае саммит будет двухдневным

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейц сообщил, что саммит Евросоюза пройдет 24 и 25 мая.

"Совещание руководителей 27 стран ЕС под председательством главы Европейского совета начнется 24 мая в 19:00 (20:00 мск) и продолжится 25 мая", - написал пресс-секретарь в твиттере вечером в воскресенье.

Он добавил, что организационные подробности будут сообщены в скором времени.

Ранее представители Евросоюза называли датой проведения саммита 25 мая. Как ожидается, на этой встрече ЕС в верхах должна состояться "стратегическая дискуссия" об отношениях Евросоюза с Россией.

Позже Лейц написал, что в повестку встречи глав государств и правительств стран ЕС 24 и 25 мая будут включены ситуация с COVID-19, Россия, климатическая проблематика и обзор выполнения Соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией.

ЕС Баренд Лейц

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