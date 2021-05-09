В Евросоюзе заявили, что предстоящий в мае саммит будет двухдневным

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейц сообщил, что саммит Евросоюза пройдет 24 и 25 мая.

"Совещание руководителей 27 стран ЕС под председательством главы Европейского совета начнется 24 мая в 19:00 (20:00 мск) и продолжится 25 мая", - написал пресс-секретарь в твиттере вечером в воскресенье.

Update on next #EUCO



Meeting of #EU27 chaired by @eucopresident will start on May 24 at 7pm and continue on May 25.



More details on logistics will follow shortly. — Barend Leyts (@BarendLeyts) May 9, 2021

Он добавил, что организационные подробности будут сообщены в скором времени.

Ранее представители Евросоюза называли датой проведения саммита 25 мая. Как ожидается, на этой встрече ЕС в верхах должна состояться "стратегическая дискуссия" об отношениях Евросоюза с Россией.

Позже Лейц написал, что в повестку встречи глав государств и правительств стран ЕС 24 и 25 мая будут включены ситуация с COVID-19, Россия, климатическая проблематика и обзор выполнения Соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией.