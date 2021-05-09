В Евросоюзе заявили, что предстоящий в мае саммит будет двухдневным
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель председателя Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейц сообщил, что саммит Евросоюза пройдет 24 и 25 мая.
"Совещание руководителей 27 стран ЕС под председательством главы Европейского совета начнется 24 мая в 19:00 (20:00 мск) и продолжится 25 мая", - написал пресс-секретарь в твиттере вечером в воскресенье.
Update on next #EUCO— Barend Leyts (@BarendLeyts) May 9, 2021
Meeting of #EU27 chaired by @eucopresident will start on May 24 at 7pm and continue on May 25.
More details on logistics will follow shortly.
Он добавил, что организационные подробности будут сообщены в скором времени.
Ранее представители Евросоюза называли датой проведения саммита 25 мая. Как ожидается, на этой встрече ЕС в верхах должна состояться "стратегическая дискуссия" об отношениях Евросоюза с Россией.
Позже Лейц написал, что в повестку встречи глав государств и правительств стран ЕС 24 и 25 мая будут включены ситуация с COVID-19, Россия, климатическая проблематика и обзор выполнения Соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией.