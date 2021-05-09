Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:03Заразились
на 09.05В России 4 880 262+8 419В мире 157 688 226+786 546

Экс-президент Армении Кочарян и две оппозиционные партии создают предвыборный блок

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Роберт Кочарян, председатель партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян и представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявили о совместной политической программе сотрудничества в рамках предвыборного блока "Армения".

В рамках этого политобъединения они примут участие в досрочных парламентских выборах 20 июня с кандидатом на пост премьер-министра в лице Кочаряна.

Выступая на торжественной церемонии формирования блока в одной из ереванских гостиниц, экс-президент Армении заявил, что республика оказалась перед "серьезными вызовами безопасности".

Он заявил, что действующие власти должны уйти, поскольку они "являются символом поражения, его лицом и голосом".

"С таким лицом и голосом мы не сможем смотреть в будущее и не сможем его построить. Они виновны в гибели 5 тыс. солдат, 11 тыс. раненых, 35 тыс. оставшихся без крова", - заявил Кочарян.

Между тем на площади Свободы в центре Еревана на митинг собрались несколько тысяч сторонников Кочаряна, партий "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн", к которым присоединятся Кочарян, Сагателян и Акопян.

Партию "Возрождающаяся Армения" основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области.

Сам Кочарян является беспартийным.

Армения Роберт Кочарян

Новости

Космонавты 65-й экспедиции на МКС выполнят 45 экспериментов

Космонавты 65-й экспедиции на МКС выполнят 45 экспериментов

В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами

В Индии на фоне COVID-пандемии участились случаи поражения людей опасными грибами

Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 мая

Число жертв взрыва у школы в Кабуле выросло до 58

При столкновениях в Иерусалиме пострадали свыше 80 палестинцев

Что произошло за день: суббота, 8 мая

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

Путин объявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

Не менее 25 человек погибли в результате взрыва в Кабуле
Дипломатическое противостояние

Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному дипломату РФ

Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному дипломату РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');