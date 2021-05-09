Экс-президент Армении Кочарян и две оппозиционные партии создают предвыборный блок

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Роберт Кочарян, председатель партии "Возрождающаяся Армения" Ваге Акопян и представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявили о совместной политической программе сотрудничества в рамках предвыборного блока "Армения".

В рамках этого политобъединения они примут участие в досрочных парламентских выборах 20 июня с кандидатом на пост премьер-министра в лице Кочаряна.

Выступая на торжественной церемонии формирования блока в одной из ереванских гостиниц, экс-президент Армении заявил, что республика оказалась перед "серьезными вызовами безопасности".

Он заявил, что действующие власти должны уйти, поскольку они "являются символом поражения, его лицом и голосом".

"С таким лицом и голосом мы не сможем смотреть в будущее и не сможем его построить. Они виновны в гибели 5 тыс. солдат, 11 тыс. раненых, 35 тыс. оставшихся без крова", - заявил Кочарян.

Между тем на площади Свободы в центре Еревана на митинг собрались несколько тысяч сторонников Кочаряна, партий "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн", к которым присоединятся Кочарян, Сагателян и Акопян.

Партию "Возрождающаяся Армения" основал в 2021 году бывший губернатор Сюникской области Армении Ваге Акопян. Членами этой политической силы стали все мэры и руководители общин граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области.

Сам Кочарян является беспартийным.