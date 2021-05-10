Кит застрял на мели в Темзе на юго-западе Лондона

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В реке Темзе на юго-западе Лондона днем в воскресенье застрял детеныш кита, cообщает BBC News.

В Ричмондском шлюзе кит размером около 4 метров застрял на мели во время отлива. Впервые он был замечен в тот же день около моста Барнс.

Администрация Лондонского порта сообщила, что детеныш кита сел на мель около 19:00. Спасатели из Королевского национального учреждения спасательных шлюпок (RNLI) прибыли на место происшествия через два часа. К RNLI присоединились две пожарные команды и британские водолазы Marine Life Rescue, сообщает Daily Mail. В ожидании спасателей детеныша поливали водой из шланга.

Киты Минке являются самыми маленькими из полосатиковых китов (длина не превышает 10 метров). Малый полосатик Минке в настоящее время является объектом китобойного промысла в Норвегии, Исландии и Японии.