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ЕС подтвердил намерение продвигаться к автономии в сфере обороны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза подтвердил решимость продвигаться вперед к созданию собственной системы безопасности и обороны.

"В соответствии со своей стратегической повесткой дня на 2019-2024 годы совет призывает ЕС более активно следовать стратегическому курсу и укрепить свою способность действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности", - говорится в постановлении, принятом в понедельник.

Это, по мнению членов совета, позволит ЕС взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

Особая роль отводится политическому проекту "Стратегический компас". Совет ЕС поручил высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить первый набросок "Стратегического компаса" для обсуждения на заседании совета в ноябре.

В постановлении подчеркивается важность усиления оборонных проектов ЕС, таких как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIDP), а также План действий по синергии между гражданской, оборонной и космической отраслями.

В совете подчеркивают необходимость дальнейшего повышения устойчивости ЕС и его способности противостоять гибридным угрозам.

С точки зрения ЕС такой курс на автономию Европы в области безопасности и обороны не противоречит трансатлантическому и глобальному сотрудничеству, а, напротив, принесет ощутимые выгоды.

"Совет подтверждает центральную роль международного партнерства с многосторонними организациями, такими как ООН и НАТО, в соответствии с заявлением членов Европейского Совета от 26 февраля 2021 года", - говорится в постановлении Совета ЕС.

ЕС

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