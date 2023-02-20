Одобрено участие Канады в европейском проекте логистического узла военных операций

Канада станет первым неевропейским участником NetLogHubs

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Европейский союз одобрил участие Канады в проекте создания логистического узла военных операций, которые ЕС проводит в рамках своей структуры оборонного сотрудничества. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

"Цель проекта "NetLogHubs" - объединение существующих логистических объектов в многонациональную сеть для подготовки техники к (военным) операциям, общее использование складских помещений для хранения запчастей или боеприпасов, а также согласование мероприятий по транспортировке и развертыванию (техники и материалов - ИФ). Сеть уменьшит время реагирования и повысит возможности и устойчивость военных операций", - говорится в документе.

Работа по проекту "NetLogHubs" проводится в рамках постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области обороны и безопасности (PESCO), в котором участвуют 25 из 27 стран союза (кроме Дании и Мальты). В проекте допускается участие стран, не входящих в ЕС, если они разделяют ценности, на которых он основан. Канада будет первой из неевропейских стран в этой логистической сети.

Общая оборонная политика ЕС согласуется с целями НАТО, но предназначена для проведения операций, в которых заинтересован ЕС, а НАТО не участвует.

Теперь Германия как координатор проекта направит Оттаве официальное приглашение присоединиться к европейскому оборонному логистическому проекту.