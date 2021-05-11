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В Болгарии 11 июля проведут новые парламентские выборы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев объявил во вторник о решении организовать парламентские выборы 11 июля, сообщают европейские СМИ.

На такой шаг глава государства пошел, так как ни одна из политических партий по итогам состоявшегося месяц назад голосования не смогла сформировать правящую коалицию.

На выборах в апреле на первом месте финишировала партия ГЕРБ премьера Бойко Борисова (75 мест в 240-местном парламенте), однако она утратила часть позиций и в итоге не смогла найти партнеров по коалиции.

Две основные оппозиционные партии не стали даже пытаться формировать правящую коалицию. В связи с этим, как отмечается в сообщениях, у Радева не оставалось вариантов, кроме как организовать еще одни выборы.

Румен Радев Болгария

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