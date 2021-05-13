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Япония планирует вакцинировать своих спортсменов-участников Олимпиады

Япония планирует вакцинировать своих спортсменов-участников Олимпиады
Вакцинация в Токийском медицинском центре
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Японское правительство намерено завершить вакцинацию против COVID-19 для всех спортсменов, представляющих принимающую страну на летних Олимпийских играх в Токио, к концу июня, сообщают в четверг японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

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Согласно их данным, основная часть японских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде, должна быть вакцинирована в Национальном учебном центре в Токио до конца июня. Между тем, японский Паралимпийский комитет планирует провести вакцинацию спортсменов в период с июня по июль.

Ранее в среду директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что большинство спортсменов и сопровождающих их на Олимпиаде в Токио, будут вакцинированы от COVID-19. Адамс пояснил, что речь идет именно обо всех членах олимпийских делегаций: спортсменах, тренерах, других сопровождающих лицах.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут МОК дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады года в Токио, которые этого захотят.

Ожидается, что распределение вакцины начнется в конце мая, и люди должны будут получить две дозы в течение трех недель.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.

Хроника 09 января 2020 года – 13 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Олимпийские игры Токио COVID-19 коронавирус

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