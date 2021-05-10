Около 60% японцев выступили за отмену токийской Олимпиады

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Почти 60% жителей Японии высказываются за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного изданием Yomiuri Shimbun.

Опрос, проведенный газетой, показал, что 59% хотели бы отмены Игр, в отличие от 39%, которые высказались за их проведение. Из последней группы 23% респондентов в качестве условия выдвинули проведение соревнований вообще без зрителей. Ранее уже было принято решение о том, что иностранные зрители на игры допущены не будут.

Другой опрос, проведенный в минувшие выходные TBS News, показал, что 65% хотели, чтобы игры были отменены или вновь перенесены, при этом 37% проголосовали за то, чтобы полностью отменить мероприятие, а 28% призвали к еще одной отсрочке.

В опросе на сайте Change.org более 190 тысяч японцев проголосовали за отмену перенесенных на лето нынешнего года Олимпийских игр.

Аналогичный опрос в апреле, проведенный информационным агентством Kyodo, показал, что 70% хотели бы, чтобы Олимпиада была отменена или отложена.

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил в субботу, что Олимпийские игры в Токио пройдут в безопасной с точки зрения распространения коронавируса обстановке, благодаря подготовленному организаторами "олимпийскому пузырю" для защиты спортсменов и японского народа.

"Это не делается любой ценой(...). У нас прошло заседание совета экспертов, на котором был сделан вывод, что игры могут пройти безопасно", - сказал он.

В то же время, премьер-министр Японии Есихидэ Суга на заседании парламентского комитета на вопрос, касающийся Олимпиады в условиях обострения ситуации с коронавирусом, ответил: "Я никогда не ставил Олимпиаду на первое место".

"Моим приоритетом является защита жизни и здоровья японского населения. Сначала мы должны предотвратить распространение вируса", - подчеркнул он.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.