Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 165 530 873+627 971

Япония официально одобрила вакцины Мoderna и AstraZeneca

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Японское правительство в пятницу официально одобрило вакцины против COVID-19 компаний Мoderna и AstraZeneca, сообщают местные СМИ.

Вакцину Moderna планируется вводить в центрах массовой вакцинации, управляемых Силами самообороны в Токио и Осаке, а также в аналогичных учреждениях, создаваемых некоторыми префектурами и муниципалитетами.

Хроника коронавируса. Май.

Тем временем министерство здравоохранения Японии в настоящее время не планирует добавлять вакцину AstraZeneca в список вакцин, попадающих под действие закона об иммунизации страны на фоне сохраняющихся опасений относительно случаев образования тромбов. Закон предусматривает, что правительство будет полностью финансировать прививки с использованием одобренных вакцин и будет оплачивать лечение любых проблем со здоровьем, вызванных прививкой.

Ранее в четверг обе вакцины были одобрены группой экспертов министерства.

До сих пор вакцинация в стране осуществлялась препаратом Pfizer. По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.

Начиная с февраля, когда в стране стартовала государственная программа иммунизации, хотя бы одну дозу вакцины получили около 4% населения страны.

Премьер-министр Есихидэ Суга пообещал увеличить количество прививок до 1 млн в день и завершить вакцинацию пожилых людей к концу июля.

Но недавний правительственный опрос показал, что 14 % муниципалитетов могут не уложиться в срок в значительной степени из-за нехватки медперсонала.

Местные СМИ отмечают, что все больше чиновников в японском правительстве призывают к продлению чрезвычайного положения, введенного в девяти префектурах, после истечения его нынешнего крайнего срока 31 мая.

В настоящее время чрезвычайное положение из-за темпов распространения COVID-19 действует в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

Предполагается, что режим ЧС также будет введен в префектуре Окинава и будет действовать до 20 июня.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зарегистрировано 705 тысяч случаев заражения COVID-19, более 12 тысяч человек скончались.

Хроника 09 января 2020 года – 21 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Pfizer Мoderna AstraZeneca Япония коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 21 мая

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году

SpaceX выиграла контракт на отправку груза НАСА на Луну в 2023 году

Самый большой в мире айсберг откололся от ледяного шельфа в Антарктике

Самый большой в мире айсберг откололся от ледяного шельфа в Антарктике

Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС

Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля

Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 июля

В ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату вакцинации

В ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату вакцинации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');