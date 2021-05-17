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Пашинян назвал кризисной ситуацию на границе с Азербайджаном

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Переговоры между представителями ВС Армении и Азербайджана по развязке сложившейся после ввода азербайджанских военных на армянскую территории ситуации продолжатся 19 мая, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Переговоры вчера продолжились до поздней ночи, они продолжатся в среду. Переговоры имеют одну тему - вывод ВС Азербайджана из территории Армении. Пока этого не произошло, ситуацию мы оцениваем как кризисную, что создает угрозу для суверенитета, стабильности, территориальной целостности Армении", - сказал Пашинян на заседании Совета безопасности страны в понедельник.

По его словам, эта ситуация сформулирована в Уставе Договора о коллективной безопасности ОДКБ, в соглашении о Договоре коллективной безопасности, уставе ОДКБ по части реагирования на кризисные ситуации.

"До тех пор, пока выдвинутое нами легитимное требование не решено, значит все эти механизмы, параллельно, армяно-российские союзнические механизмы должны быть задействованы. Они предусмотрены для таких случаев", - отметил Пашинян.

И.о. армянского премьера также отметил, что если сложившуюся ситуацию не удастся решить политическим путем, "то в этом случае должны быть применены военно-политические механизмы".

Он отметил, что имеет ввиду, что соглашением ОДКБ и армяно-российскими договорами "предусмотрены функции", и "эти договоры предусмотрены именно для таких случаев".

"Мы, пользуясь своим легитимным правом, предприняли старт этих функций", - сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе Армения обратилась в ОДКБ. Пашинян также обратился к президенту России с просьбой о военном содействии.

Власти города Горис Сюникской области Армении сообщили в среду, 12 мая, о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики. На следующий день стало известно, что Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту инцидента.

В свою очередь в МИД Азербайджана назвали неадекватной реакцию Еревана на процессы по согласованию азербайджано-армянской границы и призывали власти Армении не использовать ситуацию в предвыборных внутриполитических целях.

Никол Пашинян Армения Азербайджан ОДКБ

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