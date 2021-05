Более 100 палестинцев погибли из-за обострения конфликта с Израилем

Фото: Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Число палестинцев из сектора Газа, погибших в результате ракетных обстрелов армии обороны Израиля, возросло до 115, около 600 человек ранены, сообщает в пятницу издание "Гаарец" со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

По данным министерства, среди погибших 27 детей и 11 женщин.

Обновленные данные поступили после того, как израильская армия нанесла воздушные удары по объектам группировки ХАМАС в Газе. В заявлении армии обороны Израиля говорится, что более 160 боевых самолетов нанесли авиаудары в северной части сектора Газа, атаковав около 150 позиций ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа.

Позднее The Times of Israel сообщило, что эти обстрелы ещё нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа, хотя там и присутствуют группы военных. Издание пояснило, что некоторые формулировки, использованные представителями армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западных репортёров. В итоге такие СМИ, как The New York Times и Washington Post сообщали о старте сухопутной операции на территории Газы. Эта информация основывалась, в частности, на словах представителя армии, заявившего, что военнослужащие "находятся в секторе Газа".

The Times of Israel отмечает, что действительно некоторые израильские военные находятся в той части сектора Газа, которая де-факто и так контролируется Израилем. "Это нельзя считать "сухопутной операцией", - пишет газета.

Ранее 12 телеканал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники передавал, что руководство страны рассматривает возможность проведения сухопутной операции на территории сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы Израиля.

По данным источников, такая возможность рассматривалась на недавнем заседании кабинета министров по вопросам безопасности.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.