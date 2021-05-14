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Более 100 палестинцев погибли из-за обострения конфликта с Израилем

Более 100 палестинцев погибли из-за обострения конфликта с Израилем
Фото: Ahmed Zakot/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Число палестинцев из сектора Газа, погибших в результате ракетных обстрелов армии обороны Израиля, возросло до 115, около 600 человек ранены, сообщает в пятницу издание "Гаарец" со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

По данным министерства, среди погибших 27 детей и 11 женщин.

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Обновленные данные поступили после того, как израильская армия нанесла воздушные удары по объектам группировки ХАМАС в Газе. В заявлении армии обороны Израиля говорится, что более 160 боевых самолетов нанесли авиаудары в северной части сектора Газа, атаковав около 150 позиций ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу ВВС и сухопутные силы Израиля начали массированный обстрел сектора Газа.

Позднее The Times of Israel сообщило, что эти обстрелы ещё нельзя считать началом сухопутной операции Израиля в секторе Газа, хотя там и присутствуют группы военных. Издание пояснило, что некоторые формулировки, использованные представителями армии обороны Израиля, ввели в заблуждение западных репортёров. В итоге такие СМИ, как The New York Times и Washington Post сообщали о старте сухопутной операции на территории Газы. Эта информация основывалась, в частности, на словах представителя армии, заявившего, что военнослужащие "находятся в секторе Газа".

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The Times of Israel отмечает, что действительно некоторые израильские военные находятся в той части сектора Газа, которая де-факто и так контролируется Израилем. "Это нельзя считать "сухопутной операцией", - пишет газета.

Ранее 12 телеканал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники передавал, что руководство страны рассматривает возможность проведения сухопутной операции на территории сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы Израиля.

По данным источников, такая возможность рассматривалась на недавнем заседании кабинета министров по вопросам безопасности.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Палестина сектор Газа Израиль

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