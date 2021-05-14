Почти 350 человек пострадали за ночь в Израиле и Палестине

Последствия удара Израиля по сектору Газа Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Палестинское общество Красного полумесяца оказало за ночь медицинскую помощь 349 пострадавшим на Западном берегу, в секторе Газа и Иерусалиме. Об этом сообщается на странице общества в фейсбуке.

По его данным, больше всего раненых было в Газе - 206 раненых. Они пострадали в результате обстрела израильской армии.

На Западном берегу и в Иерусалиме люди в основном пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа. Там продолжаются столкновения между арабским и еврейским населением.

Как сообщал палестинский Минздрав, общее число погибших с понедельника от ударов Израиля достигло 109, пострадавших - 621. Среди погибших 28 детей. В Израиле число жертв не изменилось - погибли семь человек. Количество раненых достигло 523, сообщается в твиттере ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля добавили, что за время этого обострения по израильской территории было выпущено более 1,75 тыс. ракет.

Израильские ВВС начали в ночь на пятницу вместе с сухопутными силами массированный обстрел сектора Газа. В операции задействованы боевые самолеты, вертолеты, а также танки и артиллерия. В Армии обороны Израиля подчеркнули, что это пока не сухопутная операция и израильские войска не вторгались в сектор Газа.