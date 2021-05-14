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В Молдавии блок коммунистов и социалистов на выборах возглавит экс-президент Воронин

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что предвыборный блок "Коммунисты и социалисты" на парламентских выборах возглавил экс-президент, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

"У нас с Ворониным была дискуссия один на один. По-мужски поговорили. Я всегда говорил и буду повторять, сколько понадобится: Воронин был самым лучшим президентом за всю историю Молдавии. У него огромный опыт, у него два президентских мандата", - сказал Додон в пятницу в своей еженедельной передаче "Президент Игорь Додон отвечает" в соцсетях.

Он напомнил, что десять лет назад ушел из Партии коммунистов и создал Партию социалистов. "В политику меня привел Воронин и я ему благодарен за это. Я согласен с Ворониным, что "мы не вместе, мы рядом". У нас общая цель - отстаивать страну. Здоровые силы объединяются, чтобы спасти страну. В политике говорят, что "1+1" не всегда равняется двум. Хочу сказать, что в данном случае "1+1" будет равняться трем или даже четырем", - подчеркнул Додон.

По его мнению, политические оппоненты боятся созданного блока коммунистов и социалистов. Экс-президент сообщил, что партии социалистов и коммунистов вместе пойдут на выборах, а в новом парламенте создадут отдельные фракции.

Додон сообщил также, что в первой десятке кандидатов в депутаты включены три кандидата от Партии коммунистов. "В каждой десятке включено по четыре женщины. Так предусмотрено законодательством. В общей сложности, в списке из 101 кандидата - 41 женщина", - сказал он.

Как уже сообщал "Интерфакс", досрочные выборы в парламент Молдавии состоятся 11 июля. На этой неделе экс-президенты Молдавии Воронин и Додон подписали соглашение о создании предвыборного блока для совместного участия в парламентских выборах. Воронин впервые за десять лет встретился с Додоном, которого он называл предателем после выхода Додона из Партии коммунистов в 2011 году.

Молдавия Игорь Додон

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