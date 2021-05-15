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Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей. Это предусмотрено указом №183 президента республики Александра Лукашенко, который опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Согласно указу Совет министров осуществит "в 2021-2023 годах привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1092 дней".

Указом предусмотрена возможность "при необходимости закреплять в эмиссионных документах отказ Республики Беларусь от иммунитета". В том числе, как сказано в указе, "от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного и (или) арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного и (или) арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг и (или) вытекающим из эмиссионных документов".

В соответствии с указом зачисляться средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут на банковский счет министерства финансов, открытый в "Газпромбанке".

Указ принят "в целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь". Он вступает в силу со дня его подписания.

Белоруссия

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