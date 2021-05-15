Около 200 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа с вечера пятницы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Порядка 200 ракет были выпущены боевиками из сектора Газа в сторону Израиля с вечера пятницы и в ночь на субботу, сообщает издание "Едиот ахронот" со ссылкой на заявление представителя Армии обороны Израиля.

Порядка 30 ракет среди них приземлились недалеко от границы, еще 100 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

В то же время израильские военные заявили, что ответным огнем в ночь на субботу, 15 мая, уничтожили несколько ракетных установок в секторе Газа, из которых осуществлялись обстрелы в последние дни. В частности, среди них - пусковые установки дальнего действия, которые использовались для обстрела Иерусалима.

Также они поразили ряд объектов ХАМАС в секторе Газа, в том числе помещения ВМС, два дома командиров группировки, которые ранее использовались как склады оружия и как командные пункты, а также шахту туннеля в одном из прибрежных отелей.

Утром 15 мая сирены, оповещающие о ракетном обстреле, слышны в городах Ашкелон, Нетив ха-Асара и Яд-Мордехай.