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Египет открыл КПП на границе с сектором Газа для раненых палестинцев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Египет открыл контрольно-пропускной пункт (КПП) в районе города Рафах в секторе Газа, чтобы транспортировать тяжело раненных палестинцев в свои больницы, передают в субботу западные СМИ.

"Египет в порядке исключения открыл КПП в Рафахе, чтобы позволить въезд 10 египетским каретам скорой помощи в сектор Газа, чтобы забрать раненых палестинцев, которых будут лечить в Египте", - говорится в заявлении официальных лиц страны.

В секторе Газа сообщают, что в результате израильских обстрелов погибли 139 человек, ранения получили порядка 950 человек.

Египет сектор Газа Израиль

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