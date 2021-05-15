РФ предложила Москву в качестве площадки для переговоров ближневосточных стран

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Россия предлагает Москву в качестве площадки для отдельных переговоров ближневосточных стран, заинтересованных в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы готовы предоставить московскую площадку. "Мы" - я имею ввиду Россия, министерство иностранных дел, "мы" - Государственная Дума, мы ежедневно находимся на связи с коллегами и с той, и с другой стороны конфликта. Но это пока намерения, которые пока не реализованы", - сказал Слуцкий в эфире передачи "Соловьев. Live" вечером в субботу.

Парламентарий пояснил, что в качестве участников таких переговоров он видит Израиль, Палестину и арабские страны - Египет, Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

По словам Слуцкого, такой формат переговоров в Москве - "ближневосточный в чисто географическом смысле" - мог бы стать альтернативной "Ближневосточному квартету" (ЕС, Россия, США, ООН), который не собрался на этой неделе, в том числе из-за позиции США.

"Однако Соединенные Штаты в очередной раз выступили вчера о том, что они к этому не готовы", - пояснил Слуцкий.

Ранее появилась информация о том, что встреча "Ближневосточного квартета" на фоне обострения палестино-израильского противостояния может состояться 14 мая, но позже в ООН опровергли подготовку мероприятия.