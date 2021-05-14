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Израиль нанес удары по подземным пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Израильская авиация в пятницу утром атаковала на территории сектора Газа подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля.

Кроме того, по данным издания, истребители атаковали пусковую площадку, с которой ХАМАС запускало в сторону Израиля самоподрывающиеся беспилотники. Под удары также попали наблюдательные посты ХАМАС на севере и в центральной части сектора Газа.

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Ранее ночью, напоминает The Times of Israel, 160 израильских самолетов одновременно приняли участие в налете на сеть туннелей ХАМАС, прорытых под городом Газа. В ходе операции было выпущено примерно 450 ракет по 150 целям: речь идет о крупнейшем ударе Израиля с начала нынешнего всплеска насилия в регионе.

Военные отметили, что масштаб ущерба от удара еще предстоит установить.

Кроме этого, по целям ХАМАС вели огонь израильские танки, артиллерия, пехота. В то же время представитель армии бригадный генерал Хидай Зильберман уточнил, что израильские сухопутные силы в сектор Газа не входили и остаются на израильской стороне границы.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС

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