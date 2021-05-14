Израиль нанес удары по подземным пусковым установкам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Израильская авиация в пятницу утром атаковала на территории сектора Газа подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля.

Кроме того, по данным издания, истребители атаковали пусковую площадку, с которой ХАМАС запускало в сторону Израиля самоподрывающиеся беспилотники. Под удары также попали наблюдательные посты ХАМАС на севере и в центральной части сектора Газа.

Ранее ночью, напоминает The Times of Israel, 160 израильских самолетов одновременно приняли участие в налете на сеть туннелей ХАМАС, прорытых под городом Газа. В ходе операции было выпущено примерно 450 ракет по 150 целям: речь идет о крупнейшем ударе Израиля с начала нынешнего всплеска насилия в регионе.

Военные отметили, что масштаб ущерба от удара еще предстоит установить.

Кроме этого, по целям ХАМАС вели огонь израильские танки, артиллерия, пехота. В то же время представитель армии бригадный генерал Хидай Зильберман уточнил, что израильские сухопутные силы в сектор Газа не входили и остаются на израильской стороне границы.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже несколько дней подряд. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия.