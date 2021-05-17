Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в обстрелах

Самопровозглашенная ЛНР сообщает о семи обстрелах, Киев - о четырех

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении отмечается, что обстрелам с украинской стороны из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы населенных пунктов Золотое-5, Донецкий и Нижнее Лозовое. В ЛНР добавили, что ударами поврежден жилой дом в Золотом-5.

В свою очередь в Киеве сообщили, что на 17:00 16 мая в Донбассе было зафиксировано четыре обстрела украинских позиций ополченцами.

В сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил Украины в фейсбуке говорится, что под Новоселовкой стреляли из минометов 82-го калибра, рядом с Катериновкой - из реактивного огнестрельного оружия, ручных противотанковых гранатометов и оружия. Еще два обстрела зафиксировано в районе поселения Новотошковское.