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Зеленский намерен договориться о прекращении войны в Донбассе с Путиным

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский верит в возможность прекращения войны в Донбассе при президенте РФ Владимире Путине.

На пресс-конференции в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным договориться Путиным и вероятно ли прекратить войну, пока Путин является президентом России, Зеленский сказал: "У нас с вами нет шанса другого. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент РФ - Путин, я очень этого хочу, я в это верю".

По словам главы украинского государства, кроме "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации в Донбассе должна состояться его встреча с Путиным, а также нужно привлечь США.

"Почему не останавливаем "нормандский формат"? Потому что другой площадки пока нет. Я выступаю действительно за параллельный разговор, прямой разговор с президентом Российской Федерации", - добавил Зеленский.

Украина Донбасс Владимир Зеленский Владимир Путин

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