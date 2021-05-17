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Из Москвы в Венесуэлу запустили Прямые авиарейсы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Венесуэльский нацперевозчик Conviasa запустил 15 мая прямые регулярные рейсы из Каракаса в Москву, сообщил аэропорт "Внуково", который обслуживает эти рейсы.

Полеты будут выполняться раз в две недели, в дальнейшем - до двух раз в неделю. Время в пути - 13 часов. Для перевозки пассажиров используются широкофюзеляжные Airbus А-340.

"Рейс обеспечит прямое сообщение с Боливией, Кубой, Эквадором, Мексикой, используя город Каракас в качестве международного авиационного узла", - отметили во "Внуково".

До пандемии коронавируса, ограничившей авиасообщение за рубеж, регулярные пассажирские рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись.

Венесуэла Внуково Москва

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