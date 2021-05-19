Посольство РФ в Непале организовало вывоз граждан России из Катманду

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Непале совместно с представительством Россотрудничества в стране и "Аэрофлотом" организовало рейс по вывозу граждан России и других стран из Непала, сообщает МИД России на своей странице в фейсбуке.

"Благодаря усилиям российских дипломатов 18 мая из международного аэропорта Трибхуван вылетел вывозной борт "Аэрофлота" по маршруту Катманду - Москва с 253 пассажирами на борту, из которых 219 - граждане России", - говорится в сообщении.

Помимо граждан России среди эвакуированных были граждане Белоруссии, Казахстана, Украины и других государств, среди эвакуированных известный украинский альпинист Сергей Бершов.

Ранее 6 мая Непал закрыл международное авиасообщение в связи с ростом в стране заболеваемости коронавирусом. Ограничения действуют до 31 мая.

В прошлом году посольство уже имело опыт по эвакуации, содействовало заселению граждан России в гостиницы и организовывало им бесплатное питание, договариваясь с ресторанами.