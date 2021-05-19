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Саперы РФ и Сирии уничтожили подземные катакомбы террористов в Хаме

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские и сирийские военные уничтожили в провинции Хама очередные подземные катакомбы террористов площадью около 100 кв. м. с помощью их же боеприпасов, оставленных при отступлении в 2019 году в тайных хранилищах города Кафр-Зайты, сообщил в среду подполковник инженерных службы ВС РФ Антон Тимофеев.

"Схроны с боеприпасами, которые обнаруживаем, свозим в пещеру. Сейчас сирийские саперы уложат боеприпасы и произведем уничтожение пещеры, чтобы в дальнейшем боевики и незаконные вооруженные формирования не могли ее никак использовать", - рассказал Тимофеев журналистам.

Сирийские правительственные войска отбили у незаконных вооруженных формирований город Кафр-Зайта в 2019 году, на сегодняшний день он завален обломками разрушенных зданий, разминирование населенного пункта ведут саперы правительственных войск Сирии. Они складывают боеприпасы в грузовик и вывозят за город, где переносят мины и снаряды в брошенные подземные убежища боевиков для последующего уничтожения. В таких катакомбах, где боевики живут, держат пленных, лечат своих раненых и планируют диверсионные вылазки, есть водопровод, вентиляция, запасы воды, а в отдельных случаях электричество и интернет.

Сирия Хама

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