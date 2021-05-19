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Премьер Украины нашел замену уволенным министрам экономики, инфраструктуры и здравоохранения

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной раде назначить Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко - первым вице-премьером - министром экономики, а Виктора Ляшко - министром здравоохранения.

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"Премьер - министр Денис Шмыгаль по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции, подал в Верховную Раду кандидатуры", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.

18 мая Верховная рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.

Украина

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