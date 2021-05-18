Глава украинского Минздрава отправлен в отставку
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины поддержала представление об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
14 мая в Верховую Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
"Основная причина представления – это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставок вакцин, фактически постоянный перенос их сроков", - заявил Шмыгаль на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования.
Степанов занимал должность главы Минздрава с 30 марта 2020 года.
В 2017-2019 гг. Степанов был главой Одесской областной государственной администрации.