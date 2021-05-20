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В Ереване задержали девять протестующих против соглашения о границе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении задерживает в центре Еревана участников акции протеста против планируемого подписания нового соглашения с Азербайджаном о демаркации и делимитации границ.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько сотен человек перекрыли проспект Баграмяна, где находится здание парламента, которое проводит внеочередное заседание по вопросу нового соглашения с Азербайджаном.

Полиция разогнала демонстрантов, после чего начала массовые задержания.

В акции протеста участвуют представители различных партий и организаций.

Позднее "Интерфаксу" в полиции сообщили, что задержаны девять человек.

Пограничный вопрос

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян ранее сказал, что считает возможным обсуждение вопроса об обмене с Азербайджаном анклавных территорий.

"В результате первой карабахской войны есть территории советской Армении, более 70 квадратных километров, которые сегодня находятся под контролем Азербайджана. Земли многих армянских сел сейчас находятся под контролем азербайджанской стороны. Под контролем армянских ВС также есть территории, которые принадлежали советскому Азербайджану. Еще с 90-ых годов есть боевые позиции ВС Азербайджана, которые находятся в составе советской Армении", - сказал Пашинян, выступая на внеочередном заседании парламента.

По его словам, эти вопросы можно решить путем демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Мы должны понять, что будем делать. Есть много разных вариантов, есть также вариант оставить имеющуюся ситуацию неизменной и зафиксировать ее как госграницу. Да, есть вопросы анклавов, есть также вопрос Арцвашена (армянский населенный пункт, оказавшийся под контролем Азербайджана после первой карабахской войны - ИФ)", - добавил Пашинян.

Ранее в четверг Пашинян подтвердил сведения о подготовке трехсторонней комиссии с участием Азербайджана и России по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

В минувшую среду бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем телеграм-канале обнародовал проект документа, основная часть которого скрыта. Минасян утверждает, что предметом обсуждения с Азербайджаном является вопрос о передаче Азербайджану пяти сел в Тавушской области Армении и одного села в Араратской области. По его данным, документ будет подготовлен и парафирован до 30 июня.

Армения Ереван Азербайджан

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