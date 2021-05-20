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Парламент Армении допустил подписание Пашиняном договора о границе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Парламент Армении не принял заявление, которое запретило бы и.о. премьер-министра Николу Пашиняну подписывать соглашение о демаркации и делимитации границ с Азербайджаном без согласия Национального Собрания.

Правящая фракция "Мой шаг" отказалась участвовать в голосовании. За принятие заявления проголосовали лишь 25 депутатов, в результате документ не был принят.

Внеочередное заседание парламента было инициировано оппозицией в связи с заявлением Пашиняна о готовности подписать новое соглашение с Азербайджаном.

"Любой документ, касающийся международных, военных отношений, прав человека должен быть ратифицирован парламентом. За спиной народа подготовлен очередной документ, о содержании которого не проинформированы депутаты, члены правительства. Вновь проходит какой-то процесс без каких-либо обсуждений", - заявил руководитель оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян в парламенте.

Он призывал Пашиняна "воздержаться от принятия самоличных решений, которые касаются народа, государства и будущего нации".

Ранее Пашинян подтвердил сведения о подготовке трехсторонней комиссии с участием Азербайджана и России по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Сформулировано предложение о создании трехсторонней комиссии, которая будет заниматься этими вопросами. Этот документ почти два дня находится на нашем рабочем столе. Поскольку с Азербайджаном у нас нет дипломатических отношений, этот процесс должен проходить в трехстороннем формате (с участием России - ИФ)", - сказал Пашинян, выступая на внеочередном заседании парламента.

В центре Еревана 20 мая собрались протестующие против подписания соглашения о границе с Азербайджаном. Полиция задержала девятерых участников акции протеста.

Армения Никол Пашинян Эдмон Марукян Ереван

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